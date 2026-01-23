Donatella Versace und Anne Hathaway trauern bei Valentino-Beerdigung

Modemacher und Stars trauern um Valentino

Bei der Ankunft zur Trauerzeremonie für Valentino in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri wurden am 23. Januar bekannte Kolleginnen und Kollegen, Models und internationale Stars gesichtet, die sich mit dem Verstorbenen verbunden fühlten. Die wartende Presse lichtete so etwa die italienische Designerin Donatella Versace (70) genauso ab, wie deren Kollegin Anna Fendi (92) und den US–Modemacher Tom Ford (64).