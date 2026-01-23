Donatella Versace und Anne Hathaway trauern bei Valentino-Beerdigung

Am 19. Januar ist der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani (1932–2026) im Alter von 93 Jahren gestorben. Zahlreiche Menschen, darunter viele Grössen der Modewelt, sind am heutigen Freitag nach Rom gekommen, um dem legendären Designer die letzte Ehre zu erweisen.
Modemacher und Stars trauern um Valentino
Bei der Ankunft zur Trauerzeremonie für Valentino in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri wurden am 23. Januar bekannte Kolleginnen und Kollegen, Models und internationale Stars gesichtet, die sich mit dem Verstorbenen verbunden fühlten. Die wartende Presse lichtete so etwa die italienische Designerin Donatella Versace (70) genauso ab, wie deren Kollegin Anna Fendi (92) und den US–Modemacher Tom Ford (64).
Zu den weiteren Gästen der Trauerfeier gehörten unter anderem «Vogue»–Ikone Anna Wintour (76) und die der Modewelt zugeneigte Hollywoodschauspielerin Anne Hathaway (43) mit ihrem Partner Adam Shulman (44). Zugegen waren neben weiteren Persönlichkeiten ausserdem Valentinos einstiger Geschäfts– und Lebenspartner Giancarlo Giammetti (83) sowie das britische Model Liz Hurley (60) mit ihrem ebenso in der Branche tätigen Sohn Damian (23).
Daneben versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Ein Fan hielt etwa ein Bild mit der Aufschrift «Lebewohl, Valentino. Letzter Kaiser der Mode» in die Höhe. Valentino war am Montag friedlich und «umgeben von der Liebe seiner Familie» in Rom verstorben, wie in einem Instagram–Beitrag seiner Stiftung Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti mitgeteilt wurde.