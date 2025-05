Donatella Versace wird 70: Mit diesen Looks schrieb sie Modegeschichte

Der Mord an ihrem Bruder Gianni 1997 in Miami Beach stürzte Donatella in eine tiefe Lebenskrise. Doch sie nahm die Herausforderung an und übernahm gemeinsam mit ihrem Bruder Santo (80) die Führung des Modeimperiums. Ihr Solodebüt als Chefdesignerin gab sie 1998 mit der Frühjahrskollektion der Hauptlinie und ihrer ersten Haute–Couture–Show.