Donnergott, grauer Mann und Chaos-Familie: Die Kino-Tipps im Juli

Erste Sommerloch-Anleihen sind dem Kinomonat Juli quantitativ zwar nicht abzusprechen. Einem Donnergott der Marke Thor ist es dann aber doch zu verdanken, dass ein wahrer Blockbuster auf Filmfans wartet. «Thor 4: Love And Thunder» mit Chris Hemsworth (38), Natalie Portman (41) und Christian Bale (48) eröffnet am 6. Juli das Leinwand-Treiben. Ebenfalls starbesetzt geht es eine Woche später mit «The Gray Man» plus Ryan Gosling (41), Ana de Armas (34) und Chris Evans (41) weiter. Wer derweil die beiden ersten Teile der französischen Comedy-Filmreihe über den konservativen Monsieur Claude (Christian Clavier, 70) schätzte, bekommt am 21. «Sein grosses Fest» spendiert.