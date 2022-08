«Don't Worry Darling»: Wurde Shia LaBeouf doch nicht gefeuert?

Olivia Wilde soll LaBeouf angefleht haben, weiterzumachen

LaBeouf schickte dem Magazin zudem Screenshots von Textnachrichten, die er im August 2020 an Wilde geschickt habe. Darin teilte er ihr mit, dass er aus «Don't Worry Darling» aussteigen müsse. Zudem geht aus ihnen hervor, dass sich LaBeouf und Wilde am 16. August 2020 persönlich in Los Angeles trafen, um seinen Ausstieg aus dem Film zu besprechen. Später in der Nacht schrieb Wilde ihm demnach: «Danke, dass du mich an deinen Gedanken teilhaben lässt. Ich weiss, es ist nicht lustig. Es fühlt sich nicht gut an, zu jemandem Nein zu sagen, und ich respektiere deine Ehrlichkeit.» Am nächsten Tag habe er die Produktion offiziell verlassen, behauptet LaBeouf.