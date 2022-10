Doodle und Co.: Die besten Tools zur Terminplanung

dudle

Eine beliebte Alternative zu Doodle trägt ihre Ähnlichkeit in Sachen Funktionsweise schon im Namen: dudle wurde von der Technischen Universität Dresden entwickelt und ist insbesondere an Hochschulen beliebt. Allerdings hat ausgerechnet die TU Dresden selbst das Tool Ende Oktober von seiner Homepage genommen, denn es entspreche «den Anforderungen an die Barrierefreiheit» nicht. Der Seite zufolge werde daran gearbeitet, die Mängel zu beheben und das Tool anschliessend wieder online zu stellen. Auf den Seiten anderer Universitäten ist dudle aber noch zu finden, etwa bei der Humboldt-Universität Berlin. Die Funktionsweise ist simpel, mit dem Unterschied, dass man einen Link zur Umfrage auch ausgespuckt bekommt, ohne sich anzumelden. Als Ersteller der Umfrage bekommt man ausserdem einen Admin-Link zur Verfügung gestellt, mit dem man die Umfrage im Anschluss verwalten kann.