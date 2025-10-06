Doppelgängermord von Ingolstadt: Amazon zeigt Doku «Der Insta-Mord»

Der wahre Fall machte im Sommer 2022 Schlagzeilen. In Ingolstadt wurde in einem Auto die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Es soll sich bei dem Opfer um Shahraban K. handeln. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, dass die Tote die 23–jährige Khadidja O ist. Das vermeintliche Opfer wird kurz darauf in einer Pizzeria gesehen – und verhaftet.