Rolf Zuckowski (75) zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland und hat als Kinderliedkomponist mit «In der Weihnachtsbäckerei» einen echten Weihnachtsklassiker erschaffen. In der Vergangenheit hat sich der Musiker bereits zu gendergerechter Sprache und der problematischen Umsetzung in seinen Liedern geäussert. Im Podcast «The Pioneer Briefing» von Gabor Steingart (60) hat sich der Musiker nun abermals kritisch im Hinblick auf Gendersprache gezeigt. Dass sich um die Sichtbarmachung der geschlechtlichen Diversität im Kulturbereich Gedanken gemacht werde, lasse ihn in einer «körperlichen Unruhe» zurück. «Ich muss mich heute so oft in sprachliche Dinge einordnen, die ich unästhetisch finde. Die ich teilweise auch unnötig finde», sagt der Musiker.