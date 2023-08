Neue Verhandlungen stehen an

Doppelstreik in Hollywood: Auch Richard Gere geht auf die Strasse

Richard Gere ist der nächste Top-Star, der sich mit den Streikenden in Hollywood solidarisiert. Der 73-Jährige schloss sich einer Demonstration in New York an. Derweil stehen weitere Verhandlungen zwischen der Autorengewerkschaft und dem Verband der Produzenten an.