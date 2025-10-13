Doppelter Rätselspass: «Gefragt - Gejagt» erstmals auf neuem Sendeplatz

Ein Kandidatenteam tritt gegen professionelle Quizjäger an. In der «Schnellraterunde» erspielen die Kandidaten Geld, das sie anschliessend im «Einzelduell» gegen einen Jäger verteidigen müssen. Im anschliessenden «Finale» gilt es, zusammen binnen zwei Minuten mehr Fragen als der Jäger zu beantworten. Der Gewinn wird unter den Finalteilnehmern aufgeteilt. Promi–Specials werden zur Primetime ausgestrahlt.