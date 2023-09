Doppelter Schock: Linda Evangelista enthüllt Krebsdiagnosen

Linda Evangelistas erneute Brustkrebsdiagnose

Doch nur wenige Jahre später, im Juli 2022, habe sie erneut einen Knoten in ihrer Brust gespürt. Angesichts der zweiten Diagnose wies sie nach eigener Aussage ihren Onkologen an, «ein Loch» in ihre Brust zu graben. «Ich möchte nicht, dass es hübsch aussieht. Ich möchte, dass du es ausgräbst. Ich möchte ein Loch in meiner Brust sehen, wenn du fertig bist. Verstehst du mich? Ich sterbe nicht daran», erinnert sich die heute 58–Jährige an das damalige Gespräch zurück.