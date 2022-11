Die Sängerin Doreen Steinert (36) hat im Gespräch mit ihren Mitbewohnerinnen bei «Promi Big Brother» in Sat.1 in der Sendung vom 21. November offenbart, dass sie in ihrer Vergangenheit an Magersucht litt. Sie habe aufgehört, richtig zu essen, «eine Angst vor Zucker entwickelt» und sei magersüchtig geworden. Etwas später sei auch Bulimie hinzugekommen.