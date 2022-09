Doris Schröder-Köpf plant nicht, ihren Nachnamen zu ändern

Privat würde sie mit ihrem Ex-Ehemann «wegen der Kinder» in Kontakt stehen, und ihr Verhältnis sei «natürlich [...] nicht spannungsfrei». In Zukunft den Namen Schröder abzulegen, habe sie indes nicht vor. «Seit einem Vierteljahrhundert trage ich Schröder als Familiennamen und das wird auch so bleiben. Es ist inzwischen mein Name. Punkt», so Schröder-Köpf.