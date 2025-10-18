Dortmund-Keeper Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

Während privat alles rundläuft, könnte es auch sportlich kaum besser laufen für den Torhüter. Mit der Schweizer Nationalmannschaft steht Kobel nach vier Spielen mit zehn Punkten und beeindruckenden null Gegentoren auf direktem WM–Kurs. Auch bei Borussia Dortmund ist Kobel eine feste Grösse. Der BVB grüsst aktuell von Platz zwei der Bundesliga und hat in dieser Saison erst vier Gegentore kassiert. Kobels regelmässige Glanzparaden haben ihn in Dortmund längst zum Publikumsliebling gemacht. Immer wieder avanciert der Schweizer in wichtigen Spielen zum Matchwinner.