Der neueste «Tatort» aus Dortmund überzeugte am Sonntagabend (23. April) auf ganzer Linie. Beim Fall «Love is pain» schalteten 8,87 Millionen Menschen ein. Das ist laut den offiziellen Zahlen der AGF ein Marktanteil von 29,7 Prozent. Zwar gab es schon Fälle aus Dortmund, die insgesamt mehr Zuschauer vor die Bildschirme zogen - doch gemessen am Marktanteil ist «Love is pain» laut Branchenportal «Meedia» mit Peter Faber (Jörg Hartmann, 53), Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 35) und Jan Pawlak (Rick Okon, 34) der beste aller bisherigen Dortmund-«Tatorte».