Die grossen Magazine

Kirkland wurde am 16. August 1934 in Toronto geboren und wuchs in Fort Erie, Ontario, Kanada, auf. Nachdem er an der Seneca High School in Buffalo, New York, Fotografie unterrichtet hatte, wurde er 1960 im Alter von nur 26 Jahren Mitarbeiter der Zeitschrift «Look». Nachdem das Magazin in den späten 1960er Jahren eingestellt wurde, heuerte Kirkland bei der Zeitschrift «Life» an. Seine Fotos erschienen auch in Publikationen wie «People» und «Sports Illustrated».



Douglas Kirkland hinterlässt seine in Paris geborene Ehefrau Françoise, seinen Sohn Mark, ein mit dem Emmy ausgezeichneter Regisseur bei den Simpsons, seine Töchter Karen und Lisa, seine Enkel Jamie, Chad, Ryan, Patrick und Anna Sophia sowie Urenkelin Madison.