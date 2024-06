«Downton Abbey 3»: Der Starttermin der Kino-Fortsetzung steht fest

Wie geht es bei den Crawleys weiter?

Vorsicht, Spoiler: «Downton Abbey II: Eine neue Ära» endet in den späten 1920er–Jahren mit dem traurigen Tod der Crawley–Matriarchin Lady Violet (Maggie Smith, 89), die das Zepter an ihre Enkelin, Lady Mary (Michelle Dockery, 42), weitergegeben hat, um die Dinge in Downton am Laufen zu halten. Details zur Handlung der Fortsetzung gibt es noch nicht. Allerdings werden neue Schauspieler zum bekannten Cast dazustossen, wie unter anderem «Variety» berichtet.