«Downton Abbey»: Dritter Kinofilm offiziell angekündigt

Daneben stossen auch Joely Richardson («The Gentlemen», 59), Alessandro Nivola («The Many Saints of Newark», 51), Simon Russell Beale («The Death of Stalin», 63) und Arty Froushan («House of the Dragon», 31) zur Besetzung des neuen Kinofilms. Welche Figuren die zuletzt Genannten in «Downton Abbey 3» spielen werden, ist derzeit noch unbekannt.