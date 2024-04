«Downton Abbey»: Wird Imelda Staunton im dritten Film fehlen?

Imelda Staunton ist am Theater verpflichtet

Erst im März hatte Staunton, die auch als Queen Elizabeth II. in «The Crown» bekannt ist, verraten, dass es einen dritten Teil der Adelssaga geben wird. Wie «The Sun» berichtete soll sie aber aufgrund anderer Verpflichtungen darin nicht zu sehen sein. Die 86–Jährige habe keine Zeit, da sie in «Hello Dolly!» im Palladium Theatre in London mitspielt. «Das wird zweifellos eine traurige Nachricht für Downton–Fans sein, insbesondere für diejenigen, die die Figur der Lady Maud geliebt haben», wird ein Insider zitiert.