Er hat Hunderten von Prominenten der britischen und deutschen Version des Dschungelcamps (ITV/RTL) Beistand geleistet. Nun ist Dr. Bob, wie «The Sun» berichtet, angeblich nicht mehr Teil der UK-Originalausgabe «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!». Erstmals nach 20 Jahren soll er nicht mehr beim australischen Camp dabei sein.