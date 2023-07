Auch anderen Superstars sagte er ab

Dr. Dre: Deshalb wollte er nicht mit Michael Jackson zusammenarbeiten

Michael Jackson wollte einst mit Dr. Dre zusammenarbeiten, doch der Rap-Star gab dem King of Pop einen Korb. In einem Interview erklärte der Eminem-Entdecker nun, was seine damaligen Beweggründe waren und welche anderen Superstars noch bei ihm anklopften...