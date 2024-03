Dr. Dre hatte drei Schlaganfälle nach Hirnaneurysma

Dr. Dre (59) hatte 2021 ein Hirnaneurysma. Nun verriet der Rapper und Produzent, dass es damals aber noch weitere schlimme Folgen gab. In einem Interview in der SiriusXM–Sendung «This Life of Mine with James Corden» sagte der Hip–Hop–Mogul, dass er «drei Schlaganfälle» hatte, als er wegen des Aneurysmas im Krankenhaus lag.