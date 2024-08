Dr. Dre verplappert sich: Sting Gast auf dem neuen Snoop-Dogg-Album

«Album, das den Frauen gefallen wird»

Frei nach Snoops Rap–Motto «Drop it like it's hot» ist es nun also raus: Sting und Snoop performen auf ein und demselben Album. Was nach einer wilden Kombination klingt, macht gemäss Gesamtkonzept absolut Sinn: «Es ist ein Album, das den Frauen gefallen wird», so Dr. Dre «und es zeigt ein grosses Mass an Wachstum und Reife in den Texten und in der Musik.» Dre nimmt damit Bezug auf Snoops Allzeit–Album–Hit «Doggystyle», das er 1993 vor mehr als 30 Jahren mit Snoop Dogg produzierte: «Das heutige Album hat noch mehr Spass gemacht, um ehrlich zu sein, weil wir damals noch Kinder waren – er war 19 und ich bin sechs Jahre älter. Ich habe das Gefühl, dass dies mit die beste Musik ist, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Ich denke, die Leute werden es wirklich geniessen.»