Dr. Jane Goodall gilt als Ikone ihres Fachs

Die gebürtige Londonerin Goodall begann bereits in den 1960er-Jahren das Verhalten von Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania zu untersuchen. Später gründete sie das Jane-Goodall-Institut, das sich für den Schutz und den Erhalt der Lebensräume von Primaten einsetzt. Sie zeichnet hauptsächlich verantwortlich für viele bahnbrechende Entdeckungen in den Verhaltensweisen von Menschenaffen. So bestätigte sie unter anderem die Vermutung, dass Schimpansen Steine und Zweige als Werkzeuge benutzen und sogar gemeinschaftlich auf Jagd gehen sowie andere Affen in der Gruppe attackieren.