«Dr. Nice» mit Josefine Preuss: Ihr Weg zum Publikumsliebling

Apropos Zeitreise. Die Schauspielerin überzeugte immer wieder auch in historischen Filmen und Mehrteilern über weltberühmte Grand Hotels wie etwa in «Das Adlon. Eine Familiensaga» (2013) oder «Das Sacher. In bester Gesellschaft» (2016). Nicht nur den Zuschauerinnen und Zuschauern gefielen vor allem auch die Ausstattung und die Kostüme. «Ich durfte sogar mein komplettes Trauer–Outfit, womit ich am Ende des ersten Teils auch ins Kloster gehe, behalten. Darüber bin ich sehr dankbar, weil diese tolle Spitzenbluse dazugehört, die den ganzen Hals bedeckt und der tolle Rock. Und auch das Jackett stelle ich mir toll vor zu einer Jeans oder moderneren Hose», schwärmte Preuss 2017 in einem Interview mit spot on news über die besondere Kleidung.