«Drache Kokosnuss»-Star Siegner: Das erleben Kinder nur beim Vorlesen

Kaum ein Kind, das ihn nicht kennt: «Der kleine Drache Kokosnuss» erlebt seine Abenteuer bereits seit 2002 in Buchform. Der Schöpfer des Feuerdrachen und seiner Freunde Matilda und Oskar ist Ingo Siegner (geb. 1965). Der Autor und Illustrator aus Hannover, der nun beim «White Ravens Festival» (16. bis 20. Juli in München) zu Gast ist, erklärt im Interview mit spot on news, was er an seiner Tätigkeit am meisten liebt: «Der Austausch mit den Kindern ist der schönste Teil meiner Arbeit. Die Kinder staunen und lachen viel, haben oft lustige Fragen und Anregungen, die ich manchmal übernehme.»