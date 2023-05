Die Rolle von Hicks weiblichem Gegenpart der Astrid geht an Nico Parker (18). Die Tochter von Schauspielerin Thandiwe Newton (50) spielte bereits eine Hauptrolle in «Dumbo», einer von Disneys Realneuverfilmungen. In der gefeierten Serie «The Last of Us» war sie die Tochter von Pedro Pascals (48) Protagonist Joel Miller.