«Drag Race Germany»: RuPauls Reality-Show kommt nach Deutschland

Schauspielerei, Comedy und Mode

Die neue Reality-Show trägt den Titel «Drag Race Germany» und ist demnach ein offizieller Ableger des «Drag Race»-Franchise, das weltweit bereits in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Formaten vertreten ist. In der Sendung sollen laut einer Pressemitteilung Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander antreten. Sie werden sich in der Show Herausforderungen aus Bereichen wie Schauspielerei, Comedy oder auch Mode beweisen müssen, um die Chance auf ein Preisgeld zu haben.