Drama bei Robbie-Williams-Konzert: Frau erleidet schwere Verletzungen

Robbie Williams spielt Anfang Dezember im österreichischen Schladming

Robbie Williams befindet sich derzeit auf ausgedehnter Tournee durch Australien und Neuseeland. Im Allianz Stadium von Sydney waren «Sky News Australia» zufolge rund 38.000 Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort. Der Sänger präsentiert derzeit seine «XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits»–Tournee, die noch bis Anfang Dezember in Down Under stattfindet. Die beiden letzten Konzerte in diesem Jahr spielt Williams dann am 7. und 8. Dezember im österreichischen Schladming im Planai–Stadion im Rahmen des dortigen Ski Opening 2023.