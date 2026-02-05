Drama lohnt sich: Ariel räumt dank Dschungelcamp bei Instagram ab

Drama lohnt sich: Das ist jetzt schon die Lehre, die das Dschungelcamp 2026 seinen Zuschauerinnen und Zuschauern mitgibt. Teilnehmerin Ariel (22), die sich seit Beginn der Show vor allem mit Pöbeln, Kreischen und starken Meinungen bemerkbar macht, sichert sich so nicht nur ordentlich Sendezeit, sondern auch den grössten Follower–Zuwachs: Mit einem Plus von 105.000 Followern hat sie ihre Zahlen auf Instagram nahezu verdoppelt. Das Publikum ist offensichtlich fasziniert von der Schweizerin – ob die Liebe so weit geht, dass es auch für sie zum Telefon greift und sie zur Dschungelkönigin krönt, wird sich zeigen.