Drama um Mike Heiter und Leyla Lahouar: «Alles nicht die Wahrheit»

Plötzlich habe Lahouar eine Nachricht von einer Frau bekommen, die ihr geschrieben habe, dass ihr Verlobter «gerade mit Mädels am chillen» sei. Das habe sie erst nicht geglaubt, auch auf einer Art Beweisfoto seien Heiters Freunde und nicht er zu sehen gewesen. Die Truppe soll die Frauen aber in ihr Haus eingeladen haben. «Da war für mich klar: Okay, das stimmt», erzählt Lahouar. Denn wie könnten die Frauen wissen, dass die Gruppe nicht in einem Hotel, sondern in einem Haus wohne? «Wie können vergebene Männer, die vorhaben zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor den Verlobten haben?» Das gehe ihr «gerade wirklich nicht in den Kopf». Und sie fragt sich: «Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft?»