Dramatische Entscheidung bei «GNTM»: Mutter steigt für Tochter aus

«Wenn da was passiert, dann passiert's.»

Seit Wochen freut sich Heidi Klum (51), «alle Models in einen Topf zu stecken.» Der «Topf» ist das Model–Penthouse im 52. Stock eines Hochhauses in L.A., wo erstmals in dieser Staffel alle weiblichen und männlichen Models persönlich aufeinandertreffen. Lisa (19) und ihre Kolleginnen sind «sehr, sehr gespannt.» Und Keanu (25) spürt, dass «das Testosteron bei den Jungs extrem hoch ist». Tattoo–Fan Samuel (23) ist für alles offen: «Ich habe mich davor nicht verschlossen, das eine oder andere Model interessant zu finden. Wenn da was passiert, dann passiert's.» Model–Mutter Katrin (56) und ihre Tochter Lulu (32) ziehen mit gemischten Gefühlen ein. Beiden steht ein Shoot–Out bevor, vielleicht sogar gegeneinander. Katrin packt deshalb ihren Koffer erst gar nicht aus. Ihrer Tochter will sie auf keinen Fall einen Platz im «GNTM»–Teilnehmerinnen–Feld wegnehmen.