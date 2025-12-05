Dramatische Not-OP: Meghans Vater wurde der Unterschenkel amputiert

Zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie

Zwischen Herzogin Meghan und ihrer Familie herrscht schon seit vielen Jahren Funkstille. Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (41) scheint das Tischtuch zwischen Vater und Tochter endgültig zerschnitten. Der Auslöser war damals ein Streit um Paparazzi–Fotos und Meghans Entscheidung, nicht mehr mit ihrem Vater zu sprechen. Dieser hatte kurz vor der Hochzeit zwei Herzinfarkte erlitten und war nicht in der Lage, seine Tochter zum Traualtar zu führen. Auch die Beziehung zwischen Meghan und ihren Halbgeschwistern gilt als kaum existent – insbesondere zu Halbschwester Samantha, die mehrfach öffentlich gegen die Herzogin wetterte.