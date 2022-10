Der haitianische Musiker Mikaben ist tot. Der Sänger starb völlig überraschend am Samstagabend während eines Konzerts in Paris vor 10.000 Menschen in der Accor Arena. Laut Medienberichten ist die vermutete Todesursache ein Herzinfarkt, die genauen Hintergründe würden nun untersucht. Mikaben wurde nur 41 Jahre alt. Wie zahlreiche Videos auf Social Media beweisen, brach Michael Benjamin, so der bürgerliche Name von Mikaben, noch auf der Bühne zusammen und konnte im Anschluss nicht mehr von den Rettungskräften wiederbelebt werden. Dies bestätigte unter anderem der Konzertveranstalter.