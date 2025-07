Dramatisches Halbfinal-Aus beschert DFB-Frauen Rekordquote im TV

Über 14 Millionen Zuschauer schalteten ein

Das Halbfinale verfolgten so viele Zuschauer wie kein anderes Spiel der EM. Laut AGF Videoforschung sahen sich rund 14,26 Millionen Zuschauer die Partie an. Das entspricht einem Marktanteil von starken 57,6 Prozent. Zum Vergleich: Das Viertelfinale gegen Frankreich hatte etwas mehr als 10 Millionen Menschen erreicht, was einen Marktanteil von 52,2 Prozent ausmachte.