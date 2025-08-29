Drastische Veränderung: Meghan Trainor strahlt in selbstbewusstem Look

Dass sich vieles nun um ihre Verwandlung dreht, ärgert die Musikerin. Es sei «etwas entmutigend, dass sich so viele Fragen (und Kommentare) auf meinen Körper konzentrierten, anstatt auf meine Musik, meine Leidenschaft oder die zehn Jahre harter Arbeit, die mich hierher gebracht haben. So ist es, wenn man als Frau in der Musikbranche tätig ist. Lasst uns Talent, Wachstum und die Kraft, sich selbst an die erste Stelle zu setzen, feiern. Lasst uns das Gespräch weiterhin auf das lenken, was wirklich wichtig ist.»