«Dream Scenario»: Nicolas Cage zwischen Fame und Freddy Krueger

Alles für den Fame

Schon in seinem Erstlingswerk «Sick of Myself» (2023) beschäftigte sich der norwegische Regisseur Kristoffer Borgli (39) mit unverhofftem Ruhm und den negativen Auswirkungen, die dieser auf Menschen haben kann. In «Dream Scenario» tut er dies nun mit eindeutigem Fingerzeig auf die heutige Internet–Kultur, in der jemand ebenso schnell (und mitunter unverdient) zur Persona non grata wird, wie er zuvor zum Star hochstilisiert wurde.