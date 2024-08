Dreh-Abbruch in Österreich: Carmen Geiss meldet sich aus Wiener Klinik

Wie schlecht geht es Carmen Geiss (59) wirklich? Ihrem eigenen Instagram–Post nach zu urteilen, hat es den rheinischen Reality–Star hart erwischt. Einen geplanten Dreh in Österreich musste sie kurzfristig abbrechen. Jetzt liegt sie in einer Klinik in Wien und meldet sich erstmals seit Tagen wieder bei ihren Fans – einsichtig und dankbar.