Dreharbeiten zu «Club Las Piranjas» mit Hape Kerkeling beginnen

Auf Mauritius haben gerade die Dreharbeiten zur neuen vierteiligen Mini-Serie von RTL+, «Club Las Piranjas», begonnen. Das gab der Sender bekannt. Anders als in der gleichnamigen Komödie von 1995 spiele die Serien-Fortsetzung diesmal tatsächlich in paradiesischer Umgebung, heisst es in der Mitteilung. Animateur-Legende Edwin Öttel alias Hape Kerkeling (57) soll dennoch kein entspannter Urlaub bevorstehen.