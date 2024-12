Dreharbeiten zu «Peaky Blinders»-Film: Cillian Murphy mit fieser Narbe

Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs in Birmingham, am Sonntag begannen die Dreharbeiten am Pontcysyllte–Aquädukt bei Wrexham. Auf mehreren Bildern ist Oscarpreisträger Cillian Murphy («Oppenheimer»), bekleidet mit seiner unverkennbaren Schiebermütze, an Bord eines Kanalboots mit der Aufschrift «W.G.E. Wyrley & Essington» entlang des Aquädukts zu sehen, zudem hoch zu Ross und mit einer tiefen Narbe im Gesicht.