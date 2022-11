«Spirited» statt Weihnachts-«Deadpool»

Anstatt einem festlichen «Deadpool» hat Ryan Reynolds aber einen anderen Weihnachtsfilm am Start. Vor wenigen Tagen ist bei Apple TV+ «Spirited» gestartet. In der Musical-Komödie frei nach Charles Dickens' «Weihnachtsgeschichte» spielt der US-Kanadier an der Seite von Will Ferrell (55).