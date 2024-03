Drehbuchautor wirft «The Holdovers» Plagiarismus vor

«Holdovers»–Regisseur sah das Drehbuch zwei Mal

In «Frisco» geht es demnach um einen «weltmüden Kinderarzt mittleren Alters und den 15–jährigen Patienten, um den er sich kümmern muss». «The Holdovers» erzählt hingegen die Geschichte eines Lehrers, eines Schülers und der Küchenchefin eines Internats, die in den Weihnachtsferien gemeinsam in der Schule festsitzen. Stephenson gibt an, dass Regisseur Alexander Payne sein Drehbuch bereits im Jahr 2013 gesehen habe, und es zwar «mochte, aber nicht daran interessiert war, es zu produzieren oder dabei Regie zu führen». 2019 sei es angeblich noch einmal auf Paynes Schreibtisch gelandet – aber auch da habe er sich nicht dafür interessiert.