Drehstart für «The Legend of Wacken»: Metal-Festival geht in Serie

Die Entstehungsgeschichte eines der grössten Metal-Festivals der Welt geht in Serie. Pünktlich zum Auftakt des Wacken Open Air (W:O:A) 2022 (4. bis 6. August) sind in der schleswig-holsteinischen Provinz auch die Dreharbeiten zur neuen sechsteiligen RTL+-Serie «The Legend of Wacken» gestartet.