Drehstart! Hendrik Duryn steht wieder als «Der Lehrer» vor der Kamera

Die erste Staffel von «Der Lehrer» wurde 2009 gezeigt, ab 2013 folgte jedes Jahr eine weitere. In Folge drei von Staffel neun verabschiedete sich Vollmer und Schauspieler Simon Böer (50) übernahm als David Ritter. Die letzte Folge der Serie flackerte am 8. April 2021 über den Bildschirm. Zur Absetzung hiess es damals in einem Sender–Statement: «Langlaufende Serien haben es in dem fragmentierten und vielseitigen Angebot an starken Inhalten immer schwerer.» Der Zeitpunkt sei daher nun gekommen, sich «vom ‹Lehrer› zu verabschieden».