Drei Frisuren, die an heissen Sommertagen für Abkühlung sorgen

Pferdeschwanz mit Schleife oder Scrunchie

Der Pferdeschwanz ist ein zeitloser Klassiker, der in diesem Sommer ein modisches Upgrade erhält. Ein hoher oder mittelhoher Pferdeschwanz, kombiniert mit einer stilvollen Schleife oder einem trendigen Scrunchie, sorgt für einen femininen, verspielten Look. Diese Frisur ist ideal für den Alltag und kann mühelos vom Büro in den Feierabend hineingetragen werden. Für einen entspannten Brunch mit Freundinnen oder einen Shopping–Tag in der Stadt eignet sich ein lockerer Pferdeschwanz mit einem farbenfrohen Scrunchie. Für ein Date oder ein abendliches Event bietet es sich an den Zopf mit einer süssen Schleife zu kombinieren, diese verleiht dem Look eine romantische Note.