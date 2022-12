«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»-Star Pavel Trávníček (72) wurde am Sonntagabend wegen Atembeschwerden mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fans des tschechischen Schauspielers und Synchronsprechers wurden darüber von seiner Frau Monika Trávníčková (37) in den sozialen Medien informiert. «Freunde, habt einen schönen Advent. Ach ja... und denkt an meinen Ehemann. Danke an die Rettungskräfte für ihr schnelles Eintreffen, jetzt ist er in den Händen der Ärzte», schrieb sie vor zwei Tagen auf Facebook zu einer Fotokollage von ihrem Mann und einem Adventskranz.