Drei Kleider-Trends für einen stylischen Sommer 2024

Kleider–Trend Nummer drei: Porzellan–Kleider

Porzellan–Kleider mit blau–weissen Prints erinnern an zart bemaltes Geschirr und verleihen der Trägerin eine elegante, klassische Ausstrahlung. Diese Kleider sind meist in A–Linie geschnitten und schmücken sich mit floralen Ornamenten. Sie sind für verschiedene Anlässe vielseitig einsetzbar und wirken sowohl in der Stadt bei einem Bummel durch die Geschäfte als auch im Urlaub an der italienischen Küste nicht fehl am Platz.