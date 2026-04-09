Drei Konzerte in Deutschland: The Prodigy kündigen Europa-Tour an

Wenig später bestätigte Gründungsmitglied Liam Howlett auf Instagram den Tod des Frontmanns mit den Worten: «Die Nachrichten sind wahr, ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber unser Bruder Keith hat am Wochenende Suizid begangen. Ich bin zutiefst schockiert, verdammt sauer, durcheinander und mein Herz ist gebrochen. R.I.P. Bruder». Howlett und Flint hatten die legendäre Band in den 1990ern zusammen gegründet.