Drei leichte Rezepte aus der französischen Bistro-Küche

Frankreich ist bekannt für seine tiefe kulinarische Tradition, doch seit einiger Zeit weht auch hier ein frischer Wind durch die Küchen des Landes. In ihrem neuen Kochbuch «Meine grüne französische Bistro–Küche» (erhältlich ab 17. März, AT Verlag) zeigt Ernährungswissenschaftlerin Anne–Katrin Weber, wie modern und unkompliziert das berühmte «Savoir–vivre» heute schmecken kann. Statt schwerer Saucen und komplizierter Etikette setzt sie auf Leichtigkeit, viel frisches Gemüse und Rezepte, die den Spagat zwischen traditionellen Klassikern und einer zeitgemässen, nachhaltigen Alltagsküche meistern. Drei Rezepte gibt es hier.