Drei Monate nach der Trennung: Menowin Fröhlichs Ex Senay äussert sich

Menowin Fröhlich zeigte sich bereits mit einer neuen Frau

Für die Kinder bleibt der Kontakt zwischen Menowin Fröhlich und seiner Ex–Frau Senay Fröhlich bestehen – doch harmonisch sei das Verhältnis nicht. «Aber da gibt es zwischen uns auch Unstimmigkeiten», verrät Fröhlich. Auch dass sich ihr Ex bereits mit einer Frau im Netz präsentierte, ging an der 34–Jährigen nicht vorbei: «Ich fühle mich gedemütigt, weil er mit allem an die Öffentlichkeit gegangen ist.» Die vermeintlich neue Partnerin kenne sie zwar nicht persönlich, sei sich aber sicher: «Ich weiss zu hundert Prozent, dass er mich vor neun Jahren schon mit ihr betrogen hat.»